Overcooked heeft prestatieproblemen op de Nintendo Switch

Door Mike Gevers - op 1 augustus 2017 om 20:45

Digital Foundry staat bekend om zijn diepgaande prestatie-analyses van games op alle platforms en zo ook Overcooked, een spel dat vorig jaar uitkwam en een grote hit werd. De game leek perfect voor de Nintendo Switch, maar helaas draait deze versie van het populaire spel niet zo goed als bijvoorbeeld de Xbox One-port of de pc-variant.

Overcooked biedt 1080p als de Switch in het dock zit, met slechts kleine verminderingen in de schaduwen. In de handheld-modus draait Overcooked op 720p, wat er prima uitziet op het scherm van de console. Ook de HD Rumble-functie wordt goed gebruikt.

Maar daar houdt het positieve nieuws op. De framerate is namelijk nooit echt consistent, waardoor het spel niet vloeiend aanvoelt. Vooral in een spel met snelle actie en veel precisiewerk, is het niet optimaal dat Overcooked zo’n variabele framerate biedt. In normale gameplay zit die rond de 22 tot 24 fps, maar als je keuken in brand vliegt, daalt die alleen maar verder. Dit wijst erop dat het probleem hem zit in de grafische processor van de Switch.

Hierdoor voelt het geheel niet helemaal responsief en vloeiend, maar volgens Digital Foundry ligt het niet aan de Unity Engine die wordt gebruikt. Andere ontwikkelaars zeggen namelijk dat ze met deze engine wél goede resultaten boeken. Wellicht wordt Overcooked op de Switch later dus nog geüpdatet, zodat het spel wél draait op een stabiele 30 fps.